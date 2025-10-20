ЦОК КПП ФСБУ 17.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
Необлагаемые НДФЛ доходы

Депутаты хотят до 10 тысяч рублей увеличить размер материальной помощи, которая не будет облагаться НДФЛ

Лимит в 4 тысячи рублей по освобождению от налога материальной помощи не меняли с 2005 года. За это время накопленная инфляция превысила 150%.

20 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому необлагаемая НДФЛ сумма материальной помощи и призов увеличится с 4 до 10 тыс. рублей.

Авторы проекта напомнили, что пороговое значение в 4 тыс. рублей установили еще в 2005 году и не пересматривали. Изменение позволит учесть накопленную инфляцию, за 20 лет она превысила 150%.

«Данное решение позволит частично учесть произошедшие инфляционные процессы и сделать необлагаемую сумму более обоснованной», — сказано в пояснительной записке.

Если соблюдать лимиты, то от налога освобождаются:

  • подарки, полученные от организаций или индивидуальных предпринимателей;

  • призы в денежной и натуральной формах, полученные на конкурсах и соревнованиях;

  • материальная помощь, которую оказывают работодателями своим работникам;

  • возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям, детям лекарственных препаратов для медицинского применения;

  • суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов;

  • выигрыши, полученные участниками азартных игр и участниками лотерей;

  • матпомощь, которую оказывают образовательные организации студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

❄️Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года.

На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, предновогодний фуршет, общение с коллегами и экспертами.

Осталось 10 мест в зале! В ближайшие дни продажа билетов будет закрыта. Купить билет.

Автор

Ольга Ульянова
Оптимизация налогообложения

Оптимизация налогов. Как хранитель активов спасает бизнес от налогов и кредиторов

В этой статье мы разберем, как физическое лицо — хранитель активов — может помочь бизнесу оптимизировать налоги и защитить имущество от кредиторов. Вы узнаете о безопасных способах передачи средств от компании учредителю для покупки активов, включая займы и продажу доли. С примерами, судебной практикой и практическими советами.

Оптимизация налогов. Как хранитель активов спасает бизнес от налогов и кредиторов

Начать дискуссию

Главная Тарифы