Депутаты хотят до 10 тысяч рублей увеличить размер материальной помощи, которая не будет облагаться НДФЛ
20 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому необлагаемая НДФЛ сумма материальной помощи и призов увеличится с 4 до 10 тыс. рублей.
Авторы проекта напомнили, что пороговое значение в 4 тыс. рублей установили еще в 2005 году и не пересматривали. Изменение позволит учесть накопленную инфляцию, за 20 лет она превысила 150%.
«Данное решение позволит частично учесть произошедшие инфляционные процессы и сделать необлагаемую сумму более обоснованной», — сказано в пояснительной записке.
Если соблюдать лимиты, то от налога освобождаются:
подарки, полученные от организаций или индивидуальных предпринимателей;
призы в денежной и натуральной формах, полученные на конкурсах и соревнованиях;
материальная помощь, которую оказывают работодателями своим работникам;
возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям, детям лекарственных препаратов для медицинского применения;
суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов;
выигрыши, полученные участниками азартных игр и участниками лотерей;
матпомощь, которую оказывают образовательные организации студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
