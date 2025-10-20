Депутаты хотят до 10 тысяч рублей увеличить размер материальной помощи, которая не будет облагаться НДФЛ

Лимит в 4 тысячи рублей по освобождению от налога материальной помощи не меняли с 2005 года. За это время накопленная инфляция превысила 150%.

20 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому необлагаемая НДФЛ сумма материальной помощи и призов увеличится с 4 до 10 тыс. рублей.

Авторы проекта напомнили, что пороговое значение в 4 тыс. рублей установили еще в 2005 году и не пересматривали. Изменение позволит учесть накопленную инфляцию, за 20 лет она превысила 150%.

«Данное решение позволит частично учесть произошедшие инфляционные процессы и сделать необлагаемую сумму более обоснованной», — сказано в пояснительной записке.

Если соблюдать лимиты, то от налога освобождаются:

подарки, полученные от организаций или индивидуальных предпринимателей;

призы в денежной и натуральной формах, полученные на конкурсах и соревнованиях;

материальная помощь, которую оказывают работодателями своим работникам;

возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям, детям лекарственных препаратов для медицинского применения;

суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов;

выигрыши, полученные участниками азартных игр и участниками лотерей;

матпомощь, которую оказывают образовательные организации студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.