Учет на УСН и ПСН ведут раздельно

Нельзя перенести часть страховых взносов в расходы с упрощенки на патент.

Налоговики уточнили правила учета страховых взносов при совмещении упрощенки и ПСН.

У ИП при распределении доходов получилось 1% на УСН и 99% — на ПСН. При уменьшении налога на страховые взносы за себя ПСН покрывается полностью, а на УСН сумма взносов больше налога.

Можно ли перенести страховые взносы, спросил налогоплательщик.

Согласно п. 8 ст. 346.18 и п. 6 ст. 346.53 НК, плательщики УСН, перешедшие по отдельным видам деятельности на ПСН, ведут раздельный учет доходов и расходов по разным спецрежимам, ответили налоговики.

