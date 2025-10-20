Рекламные услуги для иностранной компании могут не облагаться НДС в России

Местом реализации рекламных услуг, оказываемых иностранному лицу, не будет территория РФ. А значит, такие услуги не облагаются НДС.

Минфин в письме от 05.08.2025 № 03-07-08/75718 разъяснил порядок обложения НДС маркетинговых услуг, которые российская компания оказала резиденту КНР.

Хотя организация промомероприятий, приоритетная выкладка и демонстрация для потребителей проводятся в России – местом реализации услуг не будет считаться РФ, пояснило ведомство.

Объект обложения НДС возникает при оказании услуг, местом реализации которых признается территория РФ (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК).

Особенности определения места реализации услуг перечислены в ст. 148 НК.

Согласно пп. 4 п. 1 и пп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК, место реализации рекламных и маркетинговых услуг определяется по месту деятельности покупателя этих услуг. Местом ведения деятельности будет территория РФ, если покупатель фактически находится и зарегистрирован в РФ. Если же компания не зарегистрирована в России – местом ведения деятельности будет место, указанное в учредительных документах организации, место управления компанией.

Услуги по продвижению товаров в торговых точках (в т. ч. путем организации промомероприятий, приоритетной выкладки и демонстрации для неопределенного круга потребителей) для целей НДС относятся к рекламным услугам.

Таким образом, покупатель рекламных услуг – это лицо, которое находится в Китае. Значит, местом реализации услуг, оказываемых российской организацией иностранному лицу, территория РФ не признается. А значит, эти услуги не облагаются НДС в России.

Подробнее о том, рассчитывать НДС на УСН и ОСНО, расскажем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь правильно заполнять декларацию, отражать операции в книге учета покупок и продаж, узнаете кому положены льготы по НДС и как их получить.

Цена курса со скидкой 69%: 4 900 руб. вместо 16 000 руб. Остался 1 курс по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».