Минфин рекомендует покупать золото, ОФЗ и хранить деньги в рублях

В Минфине посоветовали россиянам вкладываться в облигации федерального займа, покупать золото и переводить рубли в банковские депозиты.

Замминистра финансов Алексей Моисеев порекомендовал россиянам держать сбережения в золоте, а также в облигациях федерального займа (ОФЗ) и на депозитах в рублях.

«Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, безусловно», — сказал Моисеев.

Также он добавил, что долгосрочные вложения лучше всего делать в ОФЗ и золото. Не стоит пытаться торговать на биржах каждый день, поскольку есть риск, что транзакционные издержки окажутся выше прибыли.

Сегодня мы писали, что на Санкт-Петербургской бирже запустили торги физическим золотом. Это стало возможным благодаря соглашению с Гознаком.