Центробанк отменит трехлетнюю периодичность проверок с 2026 года

С 2026 года Центробанк будет назначать проверки поднадзорных лиц только после оценки рисков.

Банк России изменил инструкцию о порядке контроля за поднадзорными лицами. Регулятор решил отменить обязательную трехлетнюю периодичность проверок. Об этом сказано в Указании от 9 сентября 2025 года № 7162-У.

Это значит, что контрольные мероприятия будут назначать исключительно на основе оценки рисков и особенностей деятельности каждого участника финрынка.

Изменения касаются кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаторов торговли, операторов платежных систем, бюро кредитных историй, крупных страховщиков и профессиональных участников рынка ценных бумаг. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Указание ЦБ вступит в силу с 31 октября 2025 года, но проверки по новым правилам будут проходить с первой половины 2026 года.