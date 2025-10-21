🎄 Депутат поделилась, когда выгодно брать отпуск в 2026 году

В 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Самым коротким рабочим месяцем будет январь, так как до 12 числа будут новогодние праздники. Число рабочих дней составит всего 15.

Об этом рассказала депутат, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, если ко всем выходным года прибавить 28 дней отпуска, то работать россияне будут всего на 101 день больше, чем отдыхать.

Депутат напомнила, что график отпусков формируется за две недели до окончания года.

Так как при расчете отпускных учитываются все выплаты, то выгодно планировать отпуск на период, перед которым были допвыплаты – например, годовая премия.

Женщины в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет могут изменить расчетный период на предшествующие расчетному годы, если благодаря этому вырастут отпускные или пособие, добавила Бессараб.