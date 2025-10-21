Решение суда 2025: за отказ от медосмотра можно отстранить от работы

Если работник отказался от медицинского осмотра без уважительной причины – можно применять дисциплинарное взыскание.

Невыполнение работником обязанности по прохождению обязательного медицинского осмотра грозит дисциплинарным взысканием, например, отстранением от работы. Об этом говорится в определении Первого кассационного суда общей юрисдикции от 2 сентября 2025 г. № 88-21930/2025.

Водитель спецавтотранспорта на предприятии не стал проходить медосмотр, предназначенный для работников со стажем работы 5 лет во вредных условиях труда. Из-за этого был отстранен от работы и получил замечания за неисполнение должностной инструкции.

Работник обратился в суд, чтобы приказы работодателя о проведении периодического медицинского осмотра, об отстранении от работы, о применении дисциплинарного взыскания признали незаконными. Также водитель просил допустить его к выполнению работы, взыскать деньги за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Но суды не поддержали истца.

Исполнение трудовых обязанностей в должности, связанной с вредными условиями труда, предусматривает прохождение медицинского осмотра. А невыполнение работником этой обязанности без уважительной причины влечет отстранение от работы, говорится в определении суда.

Также истец нарушил трудовую дисциплину, и работодатель законно привлек его к дисциплинарной ответственности в соответствии с ТК.

А поскольку истца отстранили от работы по его вине, оснований для начисления ему зарплаты суд не увидел.

Первый кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами судов нижестоящих инстанций и оставил иск без удовлетворения.