На какие выплаты начисляют и не начисляют районный коэффициент и северную надбавку: перечни 2025
На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – на какие элементы зарплаты применяют районный коэффициент и северную надбавку.
Зарплата в компании состоит из таких компонентов:
должностной оклад;
индивидуальная стимулирующая надбавка;
годовая премия;
премия по итогам работы за месяц;
единовременная премия за достижение результатов по выполнению особо важных заданий;
единовременная премия в случае награждения работника государственными, ведомственными и корпоративными наградами;
единовременная премия в связи с юбилейными датами;
единовременное вознаграждение к отпуску;
компенсационные выплаты;
доплаты и надбавки;
премирование за повышение эффективности топливоиспользования;
премирование за результаты соревнований сквозных смен оперативного персонала;
районный коэффициент к зарплате работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
процентная надбавка к зарплате работающим в районах Крайнего Севера и приравненных местностях.
«И процентная надбавка, и районный коэффициент начисляются на всю заработную плату работников, включающую вознаграждение за труд (оклад или тарифные ставки, или сдельные расценки), прочие (помимо "северных") компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты», — ответил Роструд.
Районный коэффициент и процентная надбавка не начисляется:
друг на друга;
на сумму среднего заработка, выплачиваемого работнику в определенных случаях (так как он уже учитывает северные доплаты);
на социальные и прочие выплаты, не входящие в систему оплаты труда (материальная помощь и др. выплаты, не связанные с выполнением работником своих трудовых обязанностей);
на разовые выплаты поощрительного характера, не обусловленные системой оплаты труда.
Это предусмотрено ст. 315 ТК – оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях проводится с применением районных коэффициентов и процентных надбавок. А в состав зарплаты, помимо оклада, входят доплаты и надбавки (ст. 129 ТК).
Но в состав заработка, на который начисляются надбавки, не включаются выплаты по коэффициентам к заработной плате, выплаты по среднему заработку, материальная помощь, а также выплаты, носящие разовый поощрительный характер и не обусловленные системой оплаты труда – п. 19 Инструкции о соцгарантиях работникам в условиях Крайнего Севера, утв. приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2.
