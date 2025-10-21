На какие выплаты начисляют и не начисляют районный коэффициент и северную надбавку: перечни 2025

РК и надбавка начисляются на всю зарплату работников, компенсационные выплаты (кроме «северных») и стимулирующие выплаты.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – на какие элементы зарплаты применяют районный коэффициент и северную надбавку.

Зарплата в компании состоит из таких компонентов:

должностной оклад;

индивидуальная стимулирующая надбавка;

годовая премия;

премия по итогам работы за месяц;

единовременная премия за достижение результатов по выполнению особо важных заданий;

единовременная премия в случае награждения работника государственными, ведомственными и корпоративными наградами;

единовременная премия в связи с юбилейными датами;

единовременное вознаграждение к отпуску;

компенсационные выплаты;

доплаты и надбавки;

премирование за повышение эффективности топливоиспользования;

премирование за результаты соревнований сквозных смен оперативного персонала;

районный коэффициент к зарплате работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

процентная надбавка к зарплате работающим в районах Крайнего Севера и приравненных местностях.

«И процентная надбавка, и районный коэффициент начисляются на всю заработную плату работников, включающую вознаграждение за труд (оклад или тарифные ставки, или сдельные расценки), прочие (помимо "северных") компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты», — ответил Роструд.

Районный коэффициент и процентная надбавка не начисляется:

друг на друга;

на сумму среднего заработка, выплачиваемого работнику в определенных случаях (так как он уже учитывает северные доплаты);

на социальные и прочие выплаты, не входящие в систему оплаты труда (материальная помощь и др. выплаты, не связанные с выполнением работником своих трудовых обязанностей);

на разовые выплаты поощрительного характера, не обусловленные системой оплаты труда.

Это предусмотрено ст. 315 ТК – оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях проводится с применением районных коэффициентов и процентных надбавок. А в состав зарплаты, помимо оклада, входят доплаты и надбавки (ст. 129 ТК).

Но в состав заработка, на который начисляются надбавки, не включаются выплаты по коэффициентам к заработной плате, выплаты по среднему заработку, материальная помощь, а также выплаты, носящие разовый поощрительный характер и не обусловленные системой оплаты труда – п. 19 Инструкции о соцгарантиях работникам в условиях Крайнего Севера, утв. приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2.

