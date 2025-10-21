Из-за отмены льготы по НДС IT-отрасль потеряет 100 млрд рублей

IT-ассоциации предлагают оставить НДС-льготу с 2026 года при покупке российского ПО.

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация специалистов, инвесторов и организаций в сфере IT и Ассоциация разработчиков ПО «Руссофт» написали письмо главе Правительства Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Представители IT-отрасли просят оставить льготу на уплату НДС при реализации российского ПО.

Ассоциации напомнили, что IT-отрасль за последние пять лет удвоила долю в ВВП до 2,43% в 2024 году благодаря налоговым льготам. Также выросли:

объем продаж IT-решений — в 3,7 раза, до 4,5 трлн рублей ;

число занятых — в два раза, до 1,1 млн человек;

инвестиции в основной капитал — в 7,4 раза, до 828 млрд рублей.

В письме говорится, что увеличение тарифа на страховые взносы до 15% приведет к допустимому росту издержек IT-компаний, но сохранит стимулы для развития кадровой базы отрасли.

Но отмена льготы по НДС при реализации прав на российское ПО будет «крайне болезненной мерой». Многие покупатели такого продукта не смогут принять к зачету входной НДС – банки, госорганы, бюджетные организации, малый бизнес. Из-за этого отрасль может потерять более 100 млрд рублей выручки в 2026 году.

А сохранение льготы, гарантирует развитие ИТ-отрасли и ускорит массовый переход на использование российских программных решений, считают IT-объединения.