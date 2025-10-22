С 1 марта 2026 года к рекламе энергетиков будут предъявлять более жесткие требования

Реклама энергетических напитков должна транслироваться с предупреждением о вреде чрезмерного употребления, креатив не должен быть направлен на несовершеннолетних.

21 октября 2025 года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, по которому реклама энергетиков должна сопровождаться информацией о вреде их чрезмерного употребления.

Кроме того, рекламные креативы не должны быть обращены к несовершеннолетним и содержать информацию о витаминах и биологически активных добавках в составе напитка.

В законе есть требования к размещению предупреждения в радиопрограммах, телепрограммах, при кино- и видеообслуживании и к минимальной площади кадра при демонстрации. Например, в радиорекламе длительность предупреждения должна быть не меньше трех секунд, в кино и телерекламе — не менее пяти секунд, а также маркировка должна занимать не менее 7% площади кадра.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

С 1 марта 2025 года действует запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.