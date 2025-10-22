С 1 марта 2026 года к рекламе энергетиков будут предъявлять более жесткие требования
21 октября 2025 года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, по которому реклама энергетиков должна сопровождаться информацией о вреде их чрезмерного употребления.
Кроме того, рекламные креативы не должны быть обращены к несовершеннолетним и содержать информацию о витаминах и биологически активных добавках в составе напитка.
В законе есть требования к размещению предупреждения в радиопрограммах, телепрограммах, при кино- и видеообслуживании и к минимальной площади кадра при демонстрации. Например, в радиорекламе длительность предупреждения должна быть не меньше трех секунд, в кино и телерекламе — не менее пяти секунд, а также маркировка должна занимать не менее 7% площади кадра.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
С 1 марта 2025 года действует запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.
