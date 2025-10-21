Мишустин: действие спецрежима для самозанятых продолжается, но важно, чтобы не было злоупотреблений

21 октября 2025 премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что таможня регулярно обнаруживает товары, ввезенные из других стран с использованием схем ухода от НДС. Оплату при этом проводят либо наличными, либо криптой, а потом продают через бизнес на УСН, который не платит косвенные налоги.

«Ключевая задача – выработать такие условия, при которых существование подобных серых схем станет невозможным», – заявил Мишустин.

Для этого кабмин сблизит таможенные системы управления рисками в государствах, входящих в ЕАЭС, и правила в других областях контрольно-надзорной деятельности.

Для участников рынка важно создать конкурентные возможности и двигаться по всей цепочке: от контроля легальности ввоза товаров и формирования справедливой входной стоимости до прозрачности всех денежных операций в любой форме в России, подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что нужно закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда компания нанимает самозанятых для снижения налогов и взносов.

«Действие специального режима для самозанятых продолжается. Важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений», — уточнил Мишустин.

Также внимание уделят борьбе с нелегальным кредитованием, из-за которого заемщики и кредиторы перетекают в серую зону. Такую деятельность будут пресекать, уточнил премьер-министр.