🔮 Астрологов и медиумов могут исключить из ОКВЭД
Деятельность астрологов и медиумов могут исключить из ОКВЭД. Минэкономики и Минтруд рассмотрят изменения, если такой проект будет разработан Минкультом, говорится в ответах ведомств.
В сентябре 2025 депутат Нина Останина предложила исключить деятельность эзотериков из ОКВЭД, для чего направила письмо главе кабмина Михаилу Мишустину.
Минэкономики сообщило о готовности рассмотреть проект изменений в ОКВЭД 2 в части исключения деятельности астрологов и медиумов, разработанный Минкультом. Ведомство обеспечит согласование такого проекта изменений с федеральными органами исполнительной власти и его подготовку, говорится в ответе замглавы ведомства.
Минтруд указал, что в пределах своей компетенции не видит негативных правовых последствий при исключении деятельности астрологов и медиумов из ОКВЭД, и тоже готов рассмотреть соответствующий проект изменений.
Это следует из ответа замминистра Дмитрия Платыгина.
Сейчас в Общероссийском классификаторе занятий (ОКЗ) нет описания занятий астрологов и медиумов. Нет таких позиций и в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС) и профессиональных стандартах, добавил Минтруд.
хм🤨...а кто будет регулярно по телеку на самом главном и наипервейшем канале делать прогнозы по астрологии?! там же утром этот прогноз не просто , а очень даже творчески оформлен!😉 как же мы будем без него?! а гос-во вообще-то владеет контрольным пакетом у этого канала. и потом, сразу у бухгалтера мысль - как можно заказывать услугу без соответствующего кода эквэд - это похоже не непроявление должной осмотрительности! или же данный тв-канал не платит за эту услугу астропрогноза и ее просто какое-то физлицо дарит?🙄 в таких случаях мне сразу вспоминается Консультант на Чистых прудах из очень известного романа))) вообще, надо ввести такой эквэд "Консультант и точка" - эта профессия суперуниверсальная, сможет даже астропрогнозы делать)