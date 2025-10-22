Минэкономразвития и Минтруд готовы рассмотреть проект об исключении этой деятельности из классификатора.

Деятельность астрологов и медиумов могут исключить из ОКВЭД. Минэкономики и Минтруд рассмотрят изменения, если такой проект будет разработан Минкультом, говорится в ответах ведомств.

В сентябре 2025 депутат Нина Останина предложила исключить деятельность эзотериков из ОКВЭД, для чего направила письмо главе кабмина Михаилу Мишустину.

Минэкономики сообщило о готовности рассмотреть проект изменений в ОКВЭД 2 в части исключения деятельности астрологов и медиумов, разработанный Минкультом. Ведомство обеспечит согласование такого проекта изменений с федеральными органами исполнительной власти и его подготовку, говорится в ответе замглавы ведомства.

Минтруд указал, что в пределах своей компетенции не видит негативных правовых последствий при исключении деятельности астрологов и медиумов из ОКВЭД, и тоже готов рассмотреть соответствующий проект изменений.

Это следует из ответа замминистра Дмитрия Платыгина.

Сейчас в Общероссийском классификаторе занятий (ОКЗ) нет описания занятий астрологов и медиумов. Нет таких позиций и в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС) и профессиональных стандартах, добавил Минтруд.