7863 ДР Премиум ссылка на оплату Mobile
🔴 Бесплатный вебинар: От главбуха до финдира — как прыгнуть в карьерный лифт →
Зарплата

❓ Как округлять средние дни и часы для выходного пособия: ответ Минтруда

Минтруду задали четкий вопрос про округление дней для расчета среднего заработка. Минтруд разъяснил, но ответа не дал.

По новым правилам расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года для выходного пособия используются показатели: среднемесячное количество дней и часов.

На 2025 год эти показатели такие:

  • Средние дни: 247 / 12 = 20,58333333…

  • Средние часы при 40-часовой неделе: 1 972 / 12 = 164,333333…

  • Средние часы при 36-часовой неделе: 1 774,4 / 12 = 147,86666…

  • Средние часы при 24-часовой неделе: 1 181,6 / 12 = 98,466666…

Бухгалтеров волнует вопрос: до скольки знаков после запятой надо округлять эти показатели?

Этот вполне четкий вопрос задали Минтруду.

Напомним, для расчета среднего заработка есть еще такие показатели:

  • 29,3 – для расчета отпускных;

  • 30,4 – для расчета пособия по уходу за ребенком.

То есть в этих показателях один знак после запятой. Может быть и для выходного пособия надо также округлять?

Минтруд в письме от 09.09.2025 № 14-6/ООГ-4069 ответил, что округлять надо по правилам математики.

С этим бухгалтеры не спорят. Но сколько же все-таки знаков после запятой должно быть? На этот вопрос ответа нет.

Смотрите в нашей таблице варианты этих показателей на 2025 год при различном количестве знаков после запятой (при округлении по правилам математики).

 

Среднемесячное количество дней

Среднемесячное количество часов при 40-часовой неделе

Среднемесячное количество часов при 36-часовой неделе

Среднемесячное количество часов при 24-часовой неделе

1 знак после запятой

20,6

164,3

147,9

98,5

2 знака после запятой

20,58

164,33

147,87

98,47

3 знака после запятой

20,583

164,333

147,867

98,467

Что изменилось в расчете среднего заработка с 01.09.2025, мы разбирали тут.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы