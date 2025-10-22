❓ Как округлять средние дни и часы для выходного пособия: ответ Минтруда
По новым правилам расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года для выходного пособия используются показатели: среднемесячное количество дней и часов.
На 2025 год эти показатели такие:
Средние дни: 247 / 12 = 20,58333333…
Средние часы при 40-часовой неделе: 1 972 / 12 = 164,333333…
Средние часы при 36-часовой неделе: 1 774,4 / 12 = 147,86666…
Средние часы при 24-часовой неделе: 1 181,6 / 12 = 98,466666…
Бухгалтеров волнует вопрос: до скольки знаков после запятой надо округлять эти показатели?
Этот вполне четкий вопрос задали Минтруду.
Напомним, для расчета среднего заработка есть еще такие показатели:
29,3 – для расчета отпускных;
30,4 – для расчета пособия по уходу за ребенком.
То есть в этих показателях один знак после запятой. Может быть и для выходного пособия надо также округлять?
Минтруд в письме от 09.09.2025 № 14-6/ООГ-4069 ответил, что округлять надо по правилам математики.
С этим бухгалтеры не спорят. Но сколько же все-таки знаков после запятой должно быть? На этот вопрос ответа нет.
Смотрите в нашей таблице варианты этих показателей на 2025 год при различном количестве знаков после запятой (при округлении по правилам математики).
Среднемесячное количество дней
Среднемесячное количество часов при 40-часовой неделе
Среднемесячное количество часов при 36-часовой неделе
Среднемесячное количество часов при 24-часовой неделе
1 знак после запятой
20,6
164,3
147,9
98,5
2 знака после запятой
20,58
164,33
147,87
98,47
3 знака после запятой
20,583
164,333
147,867
98,467
Что изменилось в расчете среднего заработка с 01.09.2025, мы разбирали тут.
