❓ Как округлять средние дни и часы для выходного пособия: ответ Минтруда

Минтруду задали четкий вопрос про округление дней для расчета среднего заработка. Минтруд разъяснил, но ответа не дал.

По новым правилам расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года для выходного пособия используются показатели: среднемесячное количество дней и часов.

На 2025 год эти показатели такие:

Средние дни: 247 / 12 = 20,58333333…

Средние часы при 40-часовой неделе: 1 972 / 12 = 164,333333…

Средние часы при 36-часовой неделе: 1 774,4 / 12 = 147,86666…

Средние часы при 24-часовой неделе: 1 181,6 / 12 = 98,466666…

Бухгалтеров волнует вопрос: до скольки знаков после запятой надо округлять эти показатели?

Этот вполне четкий вопрос задали Минтруду.

Напомним, для расчета среднего заработка есть еще такие показатели:

29,3 – для расчета отпускных;

30,4 – для расчета пособия по уходу за ребенком.

То есть в этих показателях один знак после запятой. Может быть и для выходного пособия надо также округлять?

Минтруд в письме от 09.09.2025 № 14-6/ООГ-4069 ответил, что округлять надо по правилам математики.

С этим бухгалтеры не спорят. Но сколько же все-таки знаков после запятой должно быть? На этот вопрос ответа нет.

Смотрите в нашей таблице варианты этих показателей на 2025 год при различном количестве знаков после запятой (при округлении по правилам математики).

Среднемесячное количество дней Среднемесячное количество часов при 40-часовой неделе Среднемесячное количество часов при 36-часовой неделе Среднемесячное количество часов при 24-часовой неделе 1 знак после запятой 20,6 164,3 147,9 98,5 2 знака после запятой 20,58 164,33 147,87 98,47 3 знака после запятой 20,583 164,333 147,867 98,467

