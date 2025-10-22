МВД заблокировало свыше 160 тысяч телефонных номеров — их сдавали в аренду

Правоохранители продолжают находить и блокировать телефонные номера россиян, которые арендуют мошенники.

С 1 сентября 2025 года начали действовать поправки в УК и КоАП, по которым за сдачу в аренду абонентских номеров будут привлекать к ответственности. Штраф — от 30 до 200 тыс. рублей.

МВД выявляет нелегальные операции с телефонными номерами и блокирует их. Уже сейчас приняли меры в отношении 160 тыс. номеров.

«МВД России продолжает фиксировать факты предоставления гражданами временного доступа к своим аккаунтам злоумышленникам, которые действуют в интересах украинских кол-центров», — пишет представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Также она добавила, что к противоправной деятельности активно привлекают несовершеннолетних. Поэтому важно поговорить с детьми и разъяснить им юридические последствия таких действий.

Недавно мы писали, что возбуждено первое уголовное дело о передаче абонентских номеров.