Госдума рассмотрит законопроект о больничных для самозанятых в ноябре 2025 года
В ноябре 2025 года Госдума может рассмотреть правительственный законопроект, по которому самозанятые смогут получать пособие по временной нетрудоспособности.
Он предполагает, что:
при ежемесячном взносе в 1 344 рубля — самозанятый получит больничный в размере 35 тыс. рублей;
если делать отчисления в размере 1 920 рублей — можно получать 50 тыс.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что с 2026 года самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные. Однако для этого нужно застраховаться в Социальном фонде и каждый месяц делать взносы.
Кстати, «Клерк» подготовил чек-лист для самозанятого: как получить оплачиваемый больничный в 2026 году.
