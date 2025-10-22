7862 ДР Премиум ссылка на лендос Mobile
Больничные

Госдума рассмотрит законопроект о больничных для самозанятых в ноябре 2025 года

Чтобы получать больничные, плательщики НПД должны застраховаться в СФР и делать ежемесячные отчисления.

В ноябре 2025 года Госдума может рассмотреть правительственный законопроект, по которому самозанятые смогут получать пособие по временной нетрудоспособности.

Он предполагает, что:

  • при ежемесячном взносе в 1 344 рубля — самозанятый получит больничный в размере 35 тыс. рублей;

  • если делать отчисления в размере 1 920 рублей — можно получать 50 тыс.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что с 2026 года самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные. Однако для этого нужно застраховаться в Социальном фонде и каждый месяц делать взносы.

Кстати, «Клерк» подготовил чек-лист для самозанятого: как получить оплачиваемый больничный в 2026 году.

Автор

Александр Казусь
