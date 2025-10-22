7862 ДР Премиум ссылка на лендос Mobile
Зарплата

❗ Госдума приняла законопроект о размере МРОТ в 2026 году

Работодатели будут обязаны поднять зарплату 4,6 млн сотрудникам.

22 октября 2025 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который увеличит размер минимальной оплаты труда в 2026 году до 27 093 рублей.

Ожидается, что зарплата вырастет у 4,6 млн россиян.

Соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год будет 48%. По данным Росстата в 2024 году медианный заработок в России составил 56 443 рубля.

Если работодатель платит сотрудникам ниже МРОТ и не оформляет доплату, его могут оштрафовать по ч. 6 ст. 5.27 КоАП:

  • от 10 до 20 тыс. рублей — для должностных лиц;

  • от 30 до 50 тыс. — для юридических лиц.

В 2025 году МРОТ равен 22 440 рублям. То есть его повысят с 01.01.2026 на 4 653 рубля.

Автор

Александр Казусь
