❗ Госдума приняла законопроект о размере МРОТ в 2026 году
22 октября 2025 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который увеличит размер минимальной оплаты труда в 2026 году до 27 093 рублей.
Ожидается, что зарплата вырастет у 4,6 млн россиян.
Соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год будет 48%. По данным Росстата в 2024 году медианный заработок в России составил 56 443 рубля.
Если работодатель платит сотрудникам ниже МРОТ и не оформляет доплату, его могут оштрафовать по ч. 6 ст. 5.27 КоАП:
от 10 до 20 тыс. рублей — для должностных лиц;
от 30 до 50 тыс. — для юридических лиц.
В 2025 году МРОТ равен 22 440 рублям. То есть его повысят с 01.01.2026 на 4 653 рубля.
