Как составить резюме и пройти собеседование: практическая консультация с экспертом!
Предстоящее собеседование вызывает стресс? Резюме рассылается, а откликов нет? Эта консультация создана специально для бухгалтеров, которые хотят уверенно презентовать себя на рынке труда.
С ведущим экспертом-практиком Ириной Морозовой мы разберем по шагам весь путь к желаемой должности: от создания «продающего» резюме до успешного прохождения собеседования. Консультация состоится 27 октября в 11:00 мск!
Консультация «Как составить резюме и пройти собеседование: практическая консультация с экспертом Ириной Морозовой» доступна эксклюзивно в подписке Клерк.Премиум.
Мы разберем:
Как составить резюме бухгалтеру.
Как пройти собеседование бухгалтеру.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Если хотите, чтобы разобрали именно ваше резюме, присылайте его на почту.
Спикер — Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.
Ждем вас на консультации 27 октября в 11:00 мск!
