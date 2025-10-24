Как составить резюме и пройти собеседование: практическая консультация с экспертом!

Превратите ваше резюме в приглашение на работу, а собеседование — в оффер. Эксперт даст вам конкретные инструменты, которые помогут выделиться среди сотен кандидатов и получить работу мечты.

Предстоящее собеседование вызывает стресс? Резюме рассылается, а откликов нет? Эта консультация создана специально для бухгалтеров, которые хотят уверенно презентовать себя на рынке труда.

С ведущим экспертом-практиком Ириной Морозовой мы разберем по шагам весь путь к желаемой должности: от создания «продающего» резюме до успешного прохождения собеседования. Консультация состоится 27 октября в 11:00 мск!

Мы разберем:

Как составить резюме бухгалтеру. Как пройти собеседование бухгалтеру. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки. Ответы на вопросы из чата консультации.

Если хотите, чтобы разобрали именно ваше резюме, присылайте его на почту.

Спикер — Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.

Ждем вас на консультации 27 октября в 11:00 мск!