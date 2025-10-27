Внешнему совместителю, который учится с отрывом от второй работы, положены все гарантии

Работодатель на не основном месте работы должен выплачивать совместителю средний заработок.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – если внешний совместитель обучается с отрывом от работы по второму (не основному) месту работы, должен ли работодатель второго места выплачивать ему средний заработок.

Это предусмотрено в ч. 2 ст. 287 ТК: гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, распространяются на совместителей в полном объеме.

