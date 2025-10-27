Как отразить в 1С покупку и выдачу подарков на юбилей организации

В бухучете стоимость подарков работникам признается прочими расходами, а для налога на прибыль – не всегда.

Покупку и выдачу подарков сотрудникам на юбилей фирмы нужно отразить в 1С.

В бухучете стоимость подарков работникам признается прочими расходами (п. 4 и 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

При покупке подарков нужно учитывать, что имущество, не способное приносить экономические выгоды в будущем, не может быть признано активом. Признавать стоимость подарков (без НДС) в расходах лучше в отчетном периоде их приобретения (п. 16, 18 и 19 ПБУ 10/99).

Для контроля за движением такого имущества приобретенные подарки учитывают на забалансовом счете, например 003.01. Проводки по счету делаются операцией, введенной вручную.

НДС при передаче подарков тоже признают прочим расходом – на дату начисления налога (п. 4, 11 и 16 ПБУ 10/99).

Операцию по приобретению подарков в 1С проводят через документ «Поступление товаров» с проводкой 10.01-60.01, а списывают через Документ «Расход материалов» проводкой 91.02-10.01.

Для налога на прибыль стоимость подарков сотрудникам можно включить в расходы, только если это поощрение за труд в виде подарка (ст. 191 ТК). Такая возможность должна быть предусмотрена трудовым договором и ЛНА. Тогда стоимость подарка можно учесть как расходы на оплату труда (ст. 255 НК).

Для компании-плательщика НДС передача подарков сотрудникам признается реализацией и облагается НДС. Налог начисляют с рыночной стоимости подарка. Входной НДС при покупке подарков можно принять к вычету.

Операция по безвозмездной передаче в 1С: ввести документ Отражение начисления НДС (раздел Операции – Отражение начисления НДС).

При вводе документа в шапке на закладке «Главное» заполнить реквизиты:

Контрагент (например, Работники).

Договор (абстрактное наименование договора с контрагентом, например Подарки).

Документ расчетов (выбирается из списка и создается Документ расчетов с контрагентом).

Код вида операции – 10 (переданные безвозмездно товары, работы, услуги). Также установить флаг «Формировать проводки».

