В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают вопрос – рекомендовать ли своим ИП с доходом выше 10 млн переход на АУСН.

Большинство бухгалтеров ответили, что уже разъясняют плюсы автоматизированной упрощенки тем клиентам, которые подходят под условия.

«Для многих ИП НДС станет непосильной нагрузкой, многие просто позакрываются», — считает участник обсуждения.

При этом бухгалтеры не считают АУСН простым режимом, при котором ничего не нужно считать, а все сделает банк и ФНС.

«АУСН должен быть под контролем бухгалтера», — уверены в чате.

Те, кто планирует переводить клиентов на АУСН, собираются все перепроверять. Сложности будут, если есть сотрудники, закупки или продажи за наличные, если бизнес ведется на маркетплейсе.

Еще негативные факторы – сроки на проверку налоговой базы очень ограничены (7 дней), налог нужно платить ежемесячно. А после слета с автоматизированной упрощенки придется работать сразу на ОСНО. То есть работы для бухгалтера на АУСН чуть ли не больше, чем на НДС, пришли к выводу в обсуждении.

Кроме того, АУСН введен еще не во всех субъектах РФ, уточнили в чате.