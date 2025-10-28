Для единого пособия учтут доходы по банковским вкладам

Общий доход от процентов должен быть не больше регионального прожиточного минимума.

Если у семьи есть вклады и счета в банках, при оценке нуждаемости будут учитывать доходы от процентов по ним, предупреждает СФР.

Право на пособие есть, если общий доход от процентов не превышает региональный прожиточный минимум.

Посчитают вклады всех членов семьи за прошлый год. Все проценты по ним складывают и сравнивают с прожиточным минимумом в регионе проживания семьи.

Если вклад закрыли за 6 месяцев до обращения, он не будет основанием для отказа, даже если доходы с него выше ПМ, уточнил Соцфонд.

Проценты учтут и при расчете размера пособия. Сумма процентов войдет в расчет среднедушевого дохода, который влияет на размер выплаты.

Для одобрения выплаты средний доход на человека в семье также не должен превышать прожиточный минимум.