На АУСН не нужно считать налог – это сделает инспекция

АУСН автоматизирует процесс расчета налога и ведения учета доходов и расходов. Налог рассчитает налоговая и пришлет налогоплательщику уведомление с суммой к уплате и реквизитами, сообщает региональное УФНС.

«Вести книгу учета доходов и расходов налогоплательщику не нужно. Сумму налога, которую надо уплатить по итогам месяца, налоговый орган сообщает налогоплательщику не позднее 15-го числа следующего месяца. Если это число приходится на выходной, нерабочий, праздничный день, окончание срока переносится на ближайший следующий за ним рабочий день», — рассказала начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС по Смоленской области Нина Янкович.

Заплатить налог можно самостоятельно или уполномочить на это банк из перечня для АУСН.

Если платить будет банк, нужно дать налоговой согласие на то, чтобы она отправляла уведомление банку.

Для подтверждения применения АУСН есть две формы справки:

о применении автоматизированной упрощенной системы налогообложения (КНД 1120503);

о состоянии расчетов (доходах) по налогу (КНД 1120504), уплачиваемому в связи с применением АУСН.

Сформировать справки можно в личном кабинете и подписать электронной подписью, добавила представитель ФНС.

