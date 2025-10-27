❓ Уйдут ли все клиенты на АУСН: опасения бухгалтеров

Работать на АвтоУСН теоретически можно без бухгалтера, а на практике это непросто даже для самих бухгалтеров.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают работу на АУСН. Некоторые бухгалтеры сейчас советуют клиентам переходить на автоматизированную упрощенку, а некоторые – нет.

Почему не рекомендуют – однозначного ответа в чате не дали. Видимо, потому что многие ИП подумают, что им бухгалтер не нужен, вот и боятся, предположили коллеги.

Хотя большинство считает, что бояться им нечего.

«Даже при этом режиме нужен будет бухгалтер. Кто захочет сам – пожалуйста, уговаривать я не буду», — пишет бухгалтер.

С этим мнением согласны и другие участники:

Аналогично, адекватные останутся, а за остальных зачем держаться.

Мои сказали, даже если пойдут на АУСН, то я пусть даже не мечтаю от них избавиться.

А некоторые и сами не очень-то хотят работать с АУСН – потому что перепроверять за налоговой затратнее по времени.

«Буду говорить, на АУСН бухгалтер не нужен, так нам налоговики говорят», — пишет участница обсуждения.

Но вряд ли бизнес сможет работать без бухгалтеров – разве что, если сами готовы сверять все, что банки будут передавать в налоговую.

Но тем, у кого есть работники, кто не желает переплачивать и постоянно доказывать ИФНС что откуда и почему, без бухгалтера не обойтись, не говоря о тех, кто работает с исходящей первичкой, согласились в чате.