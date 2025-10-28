Прогноз Счетной палаты: только каждый 10-й самозанятый будет делать взносы на пенсию

Плательщики НПД освобождены от обязательных пенсионных взносов в СФР, но если они хотят получать страховую пенсию и больничные, такие взносы можно сделать добровольно.

Счетная палата подготовила заключение на проект бюджета Социального фонда. Согласно документу, каждый десятый самозанятый начнет отчислять добровольные взносы на пенсию.

В 2025 году таких самозанятых будет 527 тыс., а к 2028 году число вырастет в три раза — до 1,5 млн человек.

Также с 2026 года у плательщиков налога на профессиональный доход будет возможность оформить больничные. По прогнозу, около 684 тыс. человек воспользуются этой программой с ее старта, а в 2028 году число пользователей вырастет до 1,2 млн. Об этом пишут «Известия».

Размер выплаты по больничному листу будет зависеть от страхового стажа и периода участия в программе. Например, если самозанятый два года не пользовался больничным, но исправно платил взносы, то с 25-го месяца сумма платежей снизится на 30%. Право на пособие в размере 70% появится после шести месяцев непрерывной уплаты, а в полном размере — через год.

С 2026 года появится два варианта страховой суммы — 35 или 50 тыс. рублей. Тариф взноса — 3,84% от выбранной суммы. Важно, что все перечисления будут проходить на добровольной основе.

«Введение обязательных страховых взносов может негативно сказаться на сфере самозанятости. Ее привлекательность во многом основана на низких налогах и отсутствии обязательных отчислений, что делает режим простым и доступным для граждан», — сказал старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Если самозанятый не будет перечислять средства в Соцфонд, он будет получать только социальную пенсию, которая ниже страховой. Согласно данным Счетной палаты, в 2025 году средний размер социальной пенсии составит 15 тыс. рублей, а страховой — 25 тыс.