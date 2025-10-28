Как учесть командировочные расходы в 2025 году: новое положение о командировках

Вместе с экспертом сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» разберем, какие документы стали обязательными, как корректно оформлять авансы, что изменилось в начислении суточных и как вообще упростить учет и отчетность командировок.

C 1 сентября 2025 года вступило в силу новое Положение о командировках, изменения в котором обязательно нужно учитывать. Они касаются в том числе учета командировочных расходов. Введено понятие «проездные документы», обновился список бумаг для поездок на личном и служебном транспорте, а возмещать траты теперь можно не только по письменному разрешению, но и «с ведома» руководителя.

Вместе с экспертом сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» разберем, какие документы стали обязательными, как корректно оформлять авансы, что изменилось в начислении суточных и как вообще упростить учет и отчетность командировок. Приходите на бесплатный вебинар «Новое Положение о командировках. Учет командировочных расходов — 2025». Он состоится уже завтра — 29 октября в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре рассмотрим:

Новое Положение о командировках (постановление Правительства № 501 от 16.04.2025). Ключевые изменения, влияющие на учет командировочных расходов. Практические аспекты оформления командировок по новым правилам. Учет и налогообложение командировочных расходов. Обновление внутренних документов и контроль исполнения. Использование современных сервисов для упрощения учета и отчетности по командировкам.

Спикеры вебинара: Марина Алексеева — менеджер бизнес-проектов «OneTwoTrip для бизнеса» и Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 29 октября в 11:00 мск!