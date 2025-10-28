👀 Серая бухгалтерия перестала быть лазейкой и стала ловушкой
Зарплаты в конвертах и фиктивные ИП могут привести к тому, что налоговая за несколько часов до выплаты зарплаты заблокирует счета, а банки начнут без объяснения причин отказывать в кредитовании.
Если раньше решения о блокировке зависели от конкретного инспектора, то сейчас это автоматизированная работа. Системы ФНС сопоставляют данные из касс, банков, ЭДО и кадровых сервисов и мгновенно находят несоответствия. Эксперты бухгалтерии для бизнеса «Моё дело» рассказали «Клерку», чем сегодня может быть опасна серая бухгалтерия.
Прежде всего серая бухгалтерия может обернуться доначислениями налогов и взносов, блокировкой счетов, потерей доверия у банков и контрагентов. Ситуация обострилась в 2025 году, когда налоговики стали внедрять платформу Puzzle RPA — решение с элементами искусственного интеллекта, которое должно автоматизировать обработку документов и мониторинг компаний.
Дополнительно в контуре ФНС развивается система MAРM (Модуль аналитики рисков и мониторинга), предназначенная для выявления нарушений при работе с самозанятыми и фиктивными подрядчиками.
«Сами схемы не меняются годами. Часть зарплаты выдается наличными без оформления, сотрудников оформляют как ИП или самозанятых, подрядчики по документам работают в штате. Экономия на НДФЛ и страховых взносах кажется небольшой победой, но цена такой “экономии” растет с каждым месяцем», — сказали эксперты «Моего дела».
В связи с возросшими рисками многие компании задумались о переходе на «белую» модель. Чтобы сделать это правильно, нужно советоваться с бухгалтерами и налоговыми консультантами. Вот несколько рекомендаций от экспертов:
Рекомендация
Пояснение
Применяйте оптимизацию
Консультанты знают способы законной налоговой оптимизации. Это и пониженные страховые взносы для малого бизнеса и ряда значимых отраслей, заключение ученических договоров, оформление ГПХ-договоров для разовых услуг и перевод функций на аутсорсинг, где нет зарплатных налогов.
Выходите на белую зарплату — снижайте налог на прибыль.
Необходимо учитывать, что зарплата и страховые взносы снижают базу по налогу на прибыль и УСН «Доходы-расходы». Увеличивая налоговую нагрузку по страховым взносам, компания экономит в других аспектах.
Разделите личные и бизнес-финансы
Переводы между личными картами и счетами ИП — одна из частых причин для запросов
что за аутсорс у которого нет зарплатных налогов? ип которое платит зп в конверте?