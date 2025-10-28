👀 Серая бухгалтерия перестала быть лазейкой и стала ловушкой

Эксперты компании «Моё дело» рассказали, почему именно в 2025 году стало опасно вести серую бухгалтерию и как грамотно перейти на «белую» модель.

Зарплаты в конвертах и фиктивные ИП могут привести к тому, что налоговая за несколько часов до выплаты зарплаты заблокирует счета, а банки начнут без объяснения причин отказывать в кредитовании.

Если раньше решения о блокировке зависели от конкретного инспектора, то сейчас это автоматизированная работа. Системы ФНС сопоставляют данные из касс, банков, ЭДО и кадровых сервисов и мгновенно находят несоответствия. Эксперты бухгалтерии для бизнеса «Моё дело» рассказали «Клерку», чем сегодня может быть опасна серая бухгалтерия.

Прежде всего серая бухгалтерия может обернуться доначислениями налогов и взносов, блокировкой счетов, потерей доверия у банков и контрагентов. Ситуация обострилась в 2025 году, когда налоговики стали внедрять платформу Puzzle RPA — решение с элементами искусственного интеллекта, которое должно автоматизировать обработку документов и мониторинг компаний.

Дополнительно в контуре ФНС развивается система MAРM (Модуль аналитики рисков и мониторинга), предназначенная для выявления нарушений при работе с самозанятыми и фиктивными подрядчиками.

«Сами схемы не меняются годами. Часть зарплаты выдается наличными без оформления, сотрудников оформляют как ИП или самозанятых, подрядчики по документам работают в штате. Экономия на НДФЛ и страховых взносах кажется небольшой победой, но цена такой “экономии” растет с каждым месяцем», — сказали эксперты «Моего дела».

В связи с возросшими рисками многие компании задумались о переходе на «белую» модель. Чтобы сделать это правильно, нужно советоваться с бухгалтерами и налоговыми консультантами. Вот несколько рекомендаций от экспертов: