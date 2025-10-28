Минфин внес ясность про НДС с услуг иностранцам по отслеживанию перевозок

Местом реализации услуги по отслеживанию перевозок по навигационным пломбам признается территория РФ, значит, НДС платит российская компания.

В письме от 11.04.2025 № 03-07-03/36681 Минфин разъяснил порядок расчета НДС при оказании услуг по обеспечению отслеживания перевозок иностранцам-резидентам ЕАЭС и другим иностранным компаниям.

Такая услуга включает наложение навигационных пломб, сбор, обработку, передачу информации о перевозке.

Порядок применения НДС в торговых отношениях государств ЕАЭС определяется Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014.

При оказании услуг НДС платят в том государстве ЕАЭС, территория которого признается местом их реализации (п. 28 Протокола). Его определяют в соответствии с п. 29 Протокола. Если услуга не указана в подп. 1-4 п. 29 Протокола, то местом ее реализации будет страна исполнителя услуги.

Услуги по обеспечению отслеживания перевозок в подп. 1-4 п. 29 не указаны, значит, они считаются оказанными в России. Соответственно, российский исполнитель начисляет и платит НДС по ставке 20%.

При оказании услуг контрагентам не из ЕАЭС действуют положения НК. Услуги, оказанные на территории РФ, облагаются НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Порядок определения места реализации услуг установлен ст. 148 НК.

В общем случае место реализации услуг определяется по месту деятельности исполнителя, кроме услуг, перечисленных в подп. 1-4, подп. 4.4 п. 1 ст. 148 НК. Услуги по обеспечению отслеживания перевозок в указанных подпунктах не указаны. Значит, местом их реализации признается территория РФ. То есть и в этом случае НДС по ставке 20% платит российская компания, пояснил Минфин.

