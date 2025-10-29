👗 На маркетплейсах нашли десятки миллионов (!) нарушений в маркировке товаров

Больше всего нарушений обнаружили при продаже одежды, молочки, обуви.

За девять месяцев 2025 года нашли около 25 млн нарушений по части маркировки одежды и текстиля на интернет-площадках. Об этом рассказал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы «Честный знак».

«За 9 месяцев 2025 года система маркировки "Честный знак" зафиксировала порядка 25 миллионов нарушений при продаже товаров легкой промышленности на онлайн-площадках», — сообщили представители ЦРПТ.

В маркировке молочной продукции обнаружили 12,4 млн нарушений, а при маркировке обуви – 7 млн. Еще 6,2 миллиона нарушений нашли в категории «бутилированная вода», а в категории «парфюмерия» — почти 700 тысяч.

Но общий показатель нарушений по части маркировки в 2025 году снизился на 30% по сравнению с 2024 годом, добавили в ЦРПТ.

За 2024-2025 годы маркетплейсам передали около 4 000 обращений покупателей. В 70% случаев площадки урегулировали вопросы с продавцами, в остальных – штрафовали или заблокировали карточки товаров, подчеркнул оператор системы маркировки.