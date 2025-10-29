Роструд: какой инструктаж проводить при переводе работника на другую должность
На сайте Онлайнинспекции.рф спросили: если работника перевели на другую должность, какой инструктаж нужно провести – первичный или внеплановый.
Если работник прошел необходимое обучение по охране труда, а условия труда и идентифицированные ранее источники опасности при переводе сохраняются – повторное обучение по охране труда и проверка знаний не требуются, ответил Роструд.
«Если условия труда не сохраняются, то следует провести внеплановый инструктаж», — уточнило ведомство.
Это предусмотрено Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденными постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.
Внеплановый инструктаж по охране труда проводится при изменении должностных обязанностей работников, влияющих на безопасность труда.
