Роструд: какой инструктаж проводить при переводе работника на другую должность

Если условия труда сохраняются, инструктаж можно не проводить. А если не сохраняются – нужно провести внеплановый инструктаж.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили: если работника перевели на другую должность, какой инструктаж нужно провести – первичный или внеплановый.

Если работник прошел необходимое обучение по охране труда, а условия труда и идентифицированные ранее источники опасности при переводе сохраняются – повторное обучение по охране труда и проверка знаний не требуются, ответил Роструд.

«Если условия труда не сохраняются, то следует провести внеплановый инструктаж», — уточнило ведомство.

Это предусмотрено Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденными постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.

Внеплановый инструктаж по охране труда проводится при изменении должностных обязанностей работников, влияющих на безопасность труда.