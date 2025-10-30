Минтруд назвал самые востребованные программы бесплатного переобучения в 2025 году
Самыми востребованными программами бесплатного переобучения по нацпроекту «Кадры» стали IT-специальности.
По числу заявок лидируют профессии 1С-программистов, специалистов по работе с системами искусственного интеллекта, аналитиков данных и инженеров-тестировщиков.
А самые популярные рабочие специальности: швея, сварщик, оператор станков с ЧПУ, электромонтер и водитель погрузчика.
Востребованы и профессии социальной направленности: няня, помощник по уходу, воспитатель и медсестра.
В 2025 году бесплатное переобучение проходит по 360 востребованным профессиям, сообщил Минтруд.
«Основная задача программ переобучения по нацпроекту “Кадры” — обеспечить соискателей практическими навыками, которые востребованы работодателями и позволят соискателю не только оперативно получить работу сейчас, но и быть востребованным в будущем», — отметил глава Минтруда Антон Котяков.
Для участия в программе можно подать заявку на портале «Работа России» и пройти профориентацию в местном центре занятости.
Участвовать могут как безработные, так и те, кто уже имеет работу, добавил Минтруд.
