Минфин ответил, должен ли самозанятый платить НПД с наследства

Имущество, полученное самозанятым по наследству – не объект налогообложения НПД.

В письме от 26.08.2025 № 03-04-05/83112 Минфин ответил, облагается ли налогом на профессиональный доход имущество, которое самозанятый получил по наследству.

Ведомство напомнило, что физлица должны платить налоги в связи с выполнением ими обязанностей налогоплательщиков.

Самозанятыми признаются физлица, которые применяют режим «Налог на профессиональный доход» на основании ч. 1 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Согласно ч. 1 ст. 6 закона № 422-ФЗ, объектом налогообложения НПД признаются доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав.

Таким образом, получение плательщиком НПД имущества по наследству не является объектом налогообложения НПД, пояснил Минфин.

