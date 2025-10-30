Глава Центробанка: ставки по кредитам по-прежнему высокие, но это временно

На ставки по кредитам в 2025 году куда больше влияет высокая инфляция, а не ключевая ставка сама по себе. Как только производственные мощности догонят потребительский спрос, кредиты станут доступными.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила: чем больше будет льготных кредитов, тем выше станет ключевая ставка. Только так можно сдержать инфляцию.

Несмотря на снижение ключевой ставки до 16,5%, кредиты для предприятий остаются дорогими. Однако Набиуллина считает, что это временно.

«Умеренные ставки появляются только тогда, когда инфляция низкая, а если же снизить ключевую ставку при высокой инфляции, то эффект будет обратным. Экономика получит двойной удар: сначала будет взлет инфляции, затем будет взлет ставок», — сказала глава Центробанка.

Также она добавила, что производственным мощностям нужно догнать потребительский спрос, чтобы создать баланс в экономике. Без этого нереально получить инфляцию на нужном уровне и снизить ключевую ставку.

Недавно мы писали, что Набиуллина выступила против льготных кредитов убыточным компаниям.