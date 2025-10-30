🔎 Покупатели стали лучше распознавать товары с признаками контрафакта: как не ошибиться с выбором

В течение первых трех кварталов 2025 года сформировался новый тренд — покупатели стали более грамотными и бдительными. Они могут определить товар с признаками контрафакта. Об этом сказано в исследовании ассоциации «Антиконтрафакт». Материалы есть в распоряжении «Клерка».

Основной инструмент проверки подозрительных товаров — мобильное приложение «Честный знак». В 50% случаев подделку удалось распознать именно в нем. Показатель вырос на 11% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

«Раньше контрафакт мог остаться незамеченным, а сегодня потребители, вооруженные смартфонами и знаниями, активно проверяют покупки. Осознание прямых рисков для здоровья мотивирует их не просто жаловаться, а предоставлять более детальную и обоснованную информацию на горячую линию "Антиконтрафакт"», — сказали в ассоциации.

Чаще всего товары проверяют жители ЦФО (40,9%), на втором месте — СЗФО (13,8%), на третьем — ПФО (12,6%).

Наиболее проверяемые группы товаров: табачная продукция (35,9%) и продукты питания (20,2%).