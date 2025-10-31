Депутаты предлагают штрафовать должностных лиц за незаконные штрафы водителей

Автомобилистам могут прийти штрафы с фиксацией нарушения, где явно видно, что это другая машина или сплошную пересекла не машина, а тень от нее. За такие несоответствия должностных лиц хотят штрафовать.

31 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому должностных лиц начнут штрафовать, если они прислали водителям некорректные доказательства нарушений ПДД.

Например, водители могут получить фото, на которое попало чужое авто, или снимок, где сплошную пересекла не машина, а ее тень. Также штраф за превышение скорости могут выписать на автомобиль, который был в этот момент на эвакуаторе.

«Даже при таких очевидных признаках отсутствия административного правонарушения должностные лица неумышленно, в спешке либо сознательно подписывают постановления об административных правонарушениях, вероятно, полагая, что лишь немногие водители будут их обжаловать», — сказано в пояснительной записке.

Чтобы избежать подобного, депутаты предложили штрафовать должностных лиц за незаконное привлечение владельца автомобиля к административной ответственности. В КоАП могут добавить новую статью 12.35.1. Штраф равен сумме наложенного на водителя штрафа, но не менее 5 тыс. рублей.