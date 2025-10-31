Предлагаемая и ожидаемая зарплата инженеров-механиков в 2025 году почти сравнялись: суммы
За девять месяцев 2025 года предлагаемая зарплата для инженеров-механиков составила 97,5 тыс. рублей, а ожидаемая – 100,2 тыс. Такие данные получила платформа hh.ru в результате исследования, оно есть у «Клерка».
Больше всего предлагают работодатели из таких регионов:
Республика Саха-Якутия – 163,1 тыс. руб.;
Магаданская область – 150 тыс.;
Ямало-Ненецкой АО – 134,8 тыс.;
Забайкальский край – 127,5 тыс.;
Ненецкий АО – 123,9 тыс. рублей.
А меньше всего предлагают в Калмыкии — 40 тыс.
Всего за январь-сентябрь 2025 работодатели разместили на hh.ru более 53,5 тыс. вакансий для инженеров-механиков. 38% из них – из Центрального ФО, 16% — Приволжского ФО, еще 13% — из Северо-Западного ФО.
При этом уровень конкуренции среди сервисных инженеров был от 6,9 до 9,2 резюме на вакансию при норме 4-8 резюме на вакансию. То есть о дефиците кадров говорить не приходится.
Самыми важными навыками работодатели считают:
техническое обслуживание – упоминается в 15% вакансий;
ремонтные работы – 11%;
монтаж оборудования – 6%;
пользователь ПК – 5%;
инженерные системы и обращение с технической документацией – по 4%.
Но вырос и спрос на цифровые навыки. На 129% чаще работодатели упоминают навык отлично проводить пуско-наладочные работы. На 66% чаще требуется умение проводить диагностику оборудования, на 53% чаще – диагностика неисправностей.
