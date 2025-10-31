Роструд: входит ли вынужденный простой в стаж работы для дополнительного отпуска

В стаж для отпуска за работу во вредных или опасных условиях труда входит только фактически отработанное в таких условиях время.

Засчитывается ли в стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, время вынужденного простоя по вине работодателя, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Не входит. В указанный стаж входит только фактически отработанное во вредных или опасных условиях труда время», — ответил Роструд.

Это прямо указано в ч. 3 ст. 121 ТК: в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными или опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время.

Подробнее о том, как вести учет отработанного времени и составлять график отпусков, расскажем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи». Вы научитесь работать с несовершеннолетними, предоставлять отгулы, начислять премии и оформлять согласия на обработку персданных с 1 сентября 2025 года.

Цена курса со скидкой 73%: 8 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 1 место по этой цене.

Старт 1 ноября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.