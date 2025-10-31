Новый порядок взыскания налоговых долгов с физлиц с 1 ноября 2025: что ФНС будет делать со спорной суммой

Спорную сумму исключат из сальдо ЕНС, чтобы она автоматически не списалась в ходе рассмотрения жалобы налогоплательщика, который не согласился с взысканием.

С 1 ноября 2025 года вступает в силу новый порядок взыскания задолженности по налогам с физлиц. Теперь налоговики смогут вернуть долги без решения суда.

ФНС запустила промостраницу, на который даны подробные разъяснения, какие именно долги можно оспорить, как подать заявление о перерасчете или жалобу на решение по проверке.

Взыскание возможно только если налогоплательщик согласен с суммой. Если нет, он может оспорить это. Для начала стоит подать в налоговую заявление о несогласии. На это есть 30 дней.

Во время рассмотрения жалобы спорную сумму исключат из общего сальдо единого налогового счета (ЕНС). Так она не будет автоматически списываться за счет единого налогового платежа (ЕНП). Также задолженность не будут списывать с других поступлений.

Об этом сказано на сайте ФНС.

Спорными суммами не будут считаться те, что касаются задолженности по налогам:

которые сами добровольно исчисляют и указывают в декларациях или при применении режима «Налог на профессиональный доход»;

которые начисляет налоговый орган (налог на имущество, земельный и транспортный налоги, НДФЛ, неудержанный работодателем, и с доходов по вкладам);

доначисленным в ходе камеральных проверок.

Если долги взыскали, а налогоплательщик не согласен с этим, он может обжаловать это решение в налоговой или обратиться в суд. При наличии оснований взыскание могут признать незаконным, а уплаченную сумму восстановят на ЕНС как переплату.