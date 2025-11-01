Маркетплейсы ответили на обвинения в нечестной конкуренции с банками из-за скидок от своих банков

Представители e-commerce открыли свои банки и за оплату покупок через них дают клиентам скидки. Глава ЦБ считает это нечестным по отношению к другим кредитным организациям.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает несправедливыми скидки на маркетплейсах для тех клиентов, который оплачивают покупки картами банков этих же платформ.

«Банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут», — сказала глава ЦБ.

В ответ маркетплейсы сообщили, что готовы договориться о скидках с другими банками, но «без насильственных действий со стороны государства». Об этом пишет РБК.

Директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин заявил, что тогда надо запретить любые программы лояльности, которые есть у банков и мобильных операторов. Компании используют скидки для продвижения своих продуктов, поэтому такая возможность должна быть и у маркетплейсов.

В Ozon рассказали, что могут расширить скидочную программу на оплату картами других банков, которые хотят дать скидку на интернет-площадке. Сейчас такие переговоры ведут с четырьмя кредитными организациями.