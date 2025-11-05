🎶 Минфин: нужно ли платить НДС при продаже иностранцу музыкальной фонограммы

При передаче исключительной лицензии на результат интеллектуальной деятельности местом реализации не считается Россия, если иностранец не ведет деятельность в РФ. А значит, НДС не начисляется.

В письме от 14.07.2025 № 03-07-08/68119 Минфин ответил, нужно ли платить НДС передаче российским ИП иностранному контрагенту исключительной лицензии на использование фонограмм музыкальных произведений.

Объект обложения НДС возникает при реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК).

Передача прав на использование результатов интеллектуальной деятельности при этом считается услугой. Место их реализации определяется в соответствии со ст. 148 НК.

Согласно подп. 4 п. 1 и подп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК, Россия не признается местом реализации услуг по передаче, представлению патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав, если покупатель услуг не ведет деятельность в РФ.

Таким образом, при передаче российским ИП исключительной лицензии на использование фонограмм иностранному контрагенту Россия местом реализации услуг не признается. Соответственно, такие услуги не облагаются НДС, пояснил Минфин.

Подробнее о том, кому положены льготы по НДС и как их получить, расскажем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь рассчитывать НДС по разным ставкам, правильно заполнять декларацию, вести учет НДС на ОСНО и УСН, отражать операции в книге учета покупок и продаж и работать в 1С.

Цена курса со скидкой 69%: 4 900 руб. вместо 16 000 руб. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».