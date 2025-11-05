Можно ли селлерам маркетплейсов применять АУСН — разъяснение от ФНС
Если предприниматель продает товары на маркетплейсах, это не будет препятствием для применения АУСН. Однако применять такой спецрежим нельзя, если бизнесмен начнет сам выступать в роли посредника.
«Ограничение распространяется только на лиц, которые осуществляют деятельность в интересах другого лица на основе посреднических договоров и являются стороной поверенного, комиссионера или агента», — объяснил представитель налоговой в чате ФНС.
Продавец, который торгует своим товаром на маркетплейсах, не попадает под запрет и может применять АУСН.
