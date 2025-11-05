Можно ли селлерам маркетплейсов применять АУСН — разъяснение от ФНС

Если продавец на маркетплейсах не работает на основании посреднических договоров, а просто продает свои товары на площадке, он может применять автоУСН.

Если предприниматель продает товары на маркетплейсах, это не будет препятствием для применения АУСН. Однако применять такой спецрежим нельзя, если бизнесмен начнет сам выступать в роли посредника.

«Ограничение распространяется только на лиц, которые осуществляют деятельность в интересах другого лица на основе посреднических договоров и являются стороной поверенного, комиссионера или агента», — объяснил представитель налоговой в чате ФНС.

Продавец, который торгует своим товаром на маркетплейсах, не попадает под запрет и может применять АУСН.

