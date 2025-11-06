Льгота по НДС для общепита применима и при ОСНО, и при УСН

Новые компании и ИП могут применять освобождение от НДС с момента создания. В год регистрации ограничения соблюдать не нужно.

Компания в сфере общепита будет зарегистрирована в январе 2026 года и хочет применять льготу по НДС, поэтому выбирает режим налогообложения – ОСНО с льготой по НДС или УСН.

Льгота по подп. 38 п. 3 ст. 149 НК применима как при ОСНО, так и при УСН (в том числе и при пониженных ставках 5 и 7%), поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Для этого среднемесячный размер выплат физлицам за прошлый год должен быть не ниже среднемесячной начисленной зарплаты за прошлый год по региону. Данные берутся с сайта Росстата по виду деятельности «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» (код 56 ОКВЭД).

Данные о выплатах работникам возьмут из РСВ.

Чтобы определить сумму выплат по трудовым договорам за предшествующий календарный год, складывают показатели граф 140 из всех заполненных подразделов 3.2.1 разд. 3 в расчетах за I квартал, полугодие, 9 месяцев и по итогам года. Затем вычитают сумму граф 141 этих же подразделов в РСВ за эти же периоды.

Если на начало квартала данные о среднемесячной зарплате за весь прошлый календарный год не размещены, то до истечения квартала используют данные за первые девять месяцев предшествующего календарного года и сравнивают их с наибольшим из значений среднемесячных выплат, начисленных в пользу физлиц:

за предшествующий календарный год;

за первые девять месяцев предшествующего календарного года.

Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные ИП могут применять освобождение от НДС с момента создания (регистрации).

При этом для освобождения в течение календарного года начала деятельности ограничения, предусмотренные подп. 38 п. 3 ст. 149 НК, соблюдать не нужно.

А со следующего календарного года льгота применяется, если выполняются стандартные условия.