ФНС: какие документы нужны для перехода с УСН на ОСНО
В чате ФНС просили – какие документы понадобятся для подачи заявления на переход на ОСНО.
«Для перехода с упрощенной системы налогообложения на общую систему налогообложения в налоговый орган необходимо подать уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения по форме № 26.2-3», — ответили налоговики.
Подать уведомление нужно не позднее 15 января года, с которого планируется переход (п. 6 ст. 346.13 НК). Другие документы не понадобятся.
Подробнее о том, как вести учет на спецрежиме, уплачивать налоги и заполнять декларацию, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы узнаете, как рассчитывать зарплату и страховые взносы, кому положены льготы, научитесь составлять отчетность в 1С, оформлять кассовые чеки и работать с ЭДО с 1 сентября 2025 года.
Цена сейчас со скидкой 69%: 4 900 рублей вместо
15 950 рублей. Осталось 3 курса по этой цене.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию