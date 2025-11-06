ФНС: какие документы нужны для перехода с УСН на ОСНО

Для перехода с упрощенки на общую систему налогообложения нужно подать уведомление в налоговую.

В чате ФНС просили – какие документы понадобятся для подачи заявления на переход на ОСНО.

«Для перехода с упрощенной системы налогообложения на общую систему налогообложения в налоговый орган необходимо подать уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения по форме № 26.2-3», — ответили налоговики.

Подать уведомление нужно не позднее 15 января года, с которого планируется переход (п. 6 ст. 346.13 НК). Другие документы не понадобятся.

