😵 Если налоговики зарезервировали средства на ЕНС – все равно может появиться недоимка

Деньги из резерва единого налогового счета не пойдут на уплату текущих налогов, нужно обращаться в налоговую.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» пожаловались на проблему с ЕНС. У ИП был запас на счете, его планировали использовать на УСН за 3 квартал 2025. Но ИФНС эту сумму самовольно зарезервировала на уплату налогов физлица.

УСН оплатили с учетом переплаты, полагая, что остальная сумма из резерва высвободится и уйдет на налог. Но переплата осталась в резерве, а по УСН недоплата, и капают пени. Вывести средства самостоятельно из резерва бухгалтер не может, и спрашивает совета у коллег.

С такой ситуацией сталкивались многие. Обычно помогают жалобы в налоговую.

«Мне было достаточно звонка в налоговую с жалобой, спокойно вывели из резерва обратно на счет ЕНС», — ответили в чате

Другой бухгалтер советует оплатить сумму личных налогов ИП и закрыть недоимку.

В обсуждении рекомендуют писать обращение в налоговую с требованием разрезервировать средства: срок уплаты УСН за 3 квартал наступает ранее срока уплаты налога на имущество физлиц, а значит, средства автоматом должны были уйти на погашение УСН.

Всем, кто обращался в налоговую с такой жалобой, удалось решить вопрос: всё вернули, пени пересчитали, поделились наши подписчики.