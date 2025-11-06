ЦОК ОК МП 05.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Соблюдение бухгалтером 115-ФЗ: требования, риски и практика →
Сальдо ЕНС

😵 Если налоговики зарезервировали средства на ЕНС – все равно может появиться недоимка

Деньги из резерва единого налогового счета не пойдут на уплату текущих налогов, нужно обращаться в налоговую.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» пожаловались на проблему с ЕНС. У ИП был запас на счете, его планировали использовать на УСН за 3 квартал 2025. Но ИФНС эту сумму самовольно зарезервировала на уплату налогов физлица.

УСН оплатили с учетом переплаты, полагая, что остальная сумма из резерва высвободится и уйдет на налог. Но переплата осталась в резерве, а по УСН недоплата, и капают пени. Вывести средства самостоятельно из резерва бухгалтер не может, и спрашивает совета у коллег.

С такой ситуацией сталкивались многие. Обычно помогают жалобы в налоговую.

«Мне было достаточно звонка в налоговую с жалобой, спокойно вывели из резерва обратно на счет ЕНС», — ответили в чате

Другой бухгалтер советует оплатить сумму личных налогов ИП и закрыть недоимку.

В обсуждении рекомендуют писать обращение в налоговую с требованием разрезервировать средства: срок уплаты УСН за 3 квартал наступает ранее срока уплаты налога на имущество физлиц, а значит, средства автоматом должны были уйти на погашение УСН.

Всем, кто обращался в налоговую с такой жалобой, удалось решить вопрос: всё вернули, пени пересчитали, поделились наши подписчики.

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

Как точный учет основных средств помогает бухгалтеру при камеральных проверках?

Статья рассказывает, как точный учет основных средств помогает бухгалтеру успешно проходить камеральные проверки и снижать нагрузку за счет автоматизации. Кейс Tutu.ru показывает, что внедрение системы «Клеверенс. Учет имущества» сократило инвентаризацию с двух недель до одного дня.

Как точный учет основных средств помогает бухгалтеру при камеральных проверках?

Начать дискуссию

Главная Тарифы