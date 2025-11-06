За создание рабочих мест в малых городах хотят дать льготы по налогу на прибыль

За каждое новое рабочее место, созданное на срок от года, предлагается давать налоговый вычет в размере 50-100 тыс. рублей.

Депутат Леонид Слуцкий предлагает установить налоговый вычет за создание новых рабочих мест для бизнеса в малых населенных пунктах. Обращение он направил главе кабмина Михаилу Мишустину.

Слуцкий предлагает рассмотреть меру поддержки малых предприятий с годовым оборотом до 60 млн рублей в городах и населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек с целью стимулирования их устойчивого развития.

«Для индивидуальных предпринимателей и организаций, обеспечивающих создание новых рабочих мест, установить налоговый вычет по налогу на прибыль в размере 50-100 тыс. рублей в год за каждое новое рабочее место, созданное на срок более одного года», — говорится в письме.

Также депутат предлагает установить льготы за трудоустройство молодежи.