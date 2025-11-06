❗ IT-компании сохранят льготы по НДС, а патент разрешат применять для розничной торговли на селе

Правительство решило не отбирать с 2026 года налоговые льготы у разработчиков программного обеспечения, а также оставить ПСН для сельских магазинов.

6 ноября 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что IT-компаниям сохранят льготный режим по НДС при продаже прав на разработки.

По мнению премьера, это станет стимулом для укрепления отрасли и достижения технологического суверенитета.

«Все эти инициативы не предусматривают изменения общего объема расходов, а вносят коррективы, которые учитывают специфику конкретных отраслей и, как следствие, помогают лучше раскрыть их потенциал»,— сказал Мишустин.

Кроме того, власти решили оставить возможность применять патентную систему налогообложения (ПСН) для розничной стационарной торговли, но только в сельских и труднодоступных населенных пунктах.

