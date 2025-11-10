🎁 Работодатели привлекают соискателей детскими подарками

Бонусы в виде подарков детям в 2025 году стали предлагать в два раза чаще.

Компании для привлечения востребованных кадров стали чаще предлагать бонусы в виде подарков детям.

Количество таких вакансий выросло в сентябре-октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 95%, говорится в исследовании платформы «Авито Работа».

Работодатели стараются проявлять больше внимания к семьям сотрудников, особенно перед Новым годом. Подарки детям становятся частью корпоративной культуры, особенно на позициях наиболее востребованных квалифицированных рабочих, пишут авторы исследования.

Чаще всего подарки указывают в вакансиях в сфере промышленности. Больше всего предложений о работе с упоминанием подарков для детей сотрудников появилось для машинистов спецтехники: рост в 2,4 раза (+140% за год).