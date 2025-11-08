Маркетплейсы усилили обмен данными с ФНС

ФНС взялась за селлеров: крупнейшие маркетплейсы начали передавать в налоговую подробные данные о продавцах — от ассортимента и складов до доступа к кабинетам. Если алгоритмы заподозрят дробление или схемы ухода от налогов, продавцу придёт запрос на пояснения — а следом может прийти и проверка.

С 2025 года крупнейшие маркетплейсы — Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет» и «Авито» — передают ФНС данные о селлерах для выявления:

дробления бизнеса,

занижения налогов,

применения спецрежимов и агентских схем, которые не соответствуют реальным условиям работы.

Площадки анализируют ассортимент, пересечения по складам, дизайн карточек, поставщиков, а также технические сигналы:

общий доступ к личным кабинетам,

связь нескольких аккаунтов с одной компанией,

превышение лимитов по спецрежимам внутри группы продавцов.

При возникновении риска селлер получает письмо с запросом пояснений. Если маркетплейс заподозрит схему, мониторинг ведется по нескольким направлениям:

проверяются лимиты доходов,

корректность применения режима,

фактическая собственность товаров,

Соответствие отчетности движениям средств.

Компаниям рекомендуют готовить документы, подтверждающие реальный формат работы: договоры, УПД, акты, чеки, платежи, доказательства экономической самостоятельности. От оперативного и корректного ответа зависит, передаст ли маркетплейс данные в ФНС для проверки.

По данным ФНС, почти все выявленные признаки дробления подтверждаются. Только за начало 2025 года селлеры уточнили налоги по дроблению на 320,5 млн руб., по другим рискам — на 33,2 млн руб.

С 2026 года контроль усилится. Площадки будут обязаны перечислять продавцам доходы за вычетом своей комиссии. Исправлять расчеты задним числом станет невозможно, что повысит прозрачность доходов и усложнит применение схем минимизации налогов.