Маркетплейсы усилили обмен данными с ФНС
С 2025 года крупнейшие маркетплейсы — Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет» и «Авито» — передают ФНС данные о селлерах для выявления:
дробления бизнеса,
занижения налогов,
применения спецрежимов и агентских схем, которые не соответствуют реальным условиям работы.
Площадки анализируют ассортимент, пересечения по складам, дизайн карточек, поставщиков, а также технические сигналы:
общий доступ к личным кабинетам,
связь нескольких аккаунтов с одной компанией,
превышение лимитов по спецрежимам внутри группы продавцов.
При возникновении риска селлер получает письмо с запросом пояснений. Если маркетплейс заподозрит схему, мониторинг ведется по нескольким направлениям:
проверяются лимиты доходов,
корректность применения режима,
фактическая собственность товаров,
Соответствие отчетности движениям средств.
Компаниям рекомендуют готовить документы, подтверждающие реальный формат работы: договоры, УПД, акты, чеки, платежи, доказательства экономической самостоятельности. От оперативного и корректного ответа зависит, передаст ли маркетплейс данные в ФНС для проверки.
По данным ФНС, почти все выявленные признаки дробления подтверждаются. Только за начало 2025 года селлеры уточнили налоги по дроблению на 320,5 млн руб., по другим рискам — на 33,2 млн руб.
С 2026 года контроль усилится. Площадки будут обязаны перечислять продавцам доходы за вычетом своей комиссии. Исправлять расчеты задним числом станет невозможно, что повысит прозрачность доходов и усложнит применение схем минимизации налогов.
