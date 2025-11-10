Сколько владельцы дорогих машин заплатят налогов на роскошь за 2024 год

За 2024 год ФНС начислила налог на роскошные автомобили в размере 5 млрд рублей. Это рекордная сумма, за последние пять лет поступления на этому виду налога выросли более чем в четыре раза.

Несмотря на санкции, рынок люксовых машин за год вырос до 33 тыс. автомобилей. Это связано с ростом доходов россиян, с поставками китайских авто премиум класса и с ростом спроса перед повышением утилизационного сбора. Об этом пишут «Известия».

Налог на роскошь платят собственники премиальных автомобилей стоимостью от 10 млн рублей. Например, Rolls-Royce, Ferrari, Aston Martin, а также некоторые модели китайского автопрома — LiXiang, Voyah, Hongqi и другие. Физлица должны уплатить налог до 1 декабря 2025 года, а компании — до марта 2026 года.

Список автомобилей, с которых нужно уплатить налог на роскошь, определят Минпромторг. В 2024 год перечень вырос с 449 до 517 наименований. Кроме того, тройной повышающий коэффициент начали применять для собственников автомобилей от 10 до 15 млн рублей и не старше 10 лет, а также для авто дороже 15 млн и не старше 20 лет.

Сейчас физлицам принадлежит 70% роскошных машин или 23 тыс. штук, организациям — 10 тыс. По данным Минфина, к 1 ноября 2025 года в консолидированные бюджеты регионов поступило уже 137,8 млрд рублей налогов.

Больше всего люксовых автомобилей в Москве (13 тыс. штук), их владельцы платят налог на роскошь больше 2 млрд рублей (свыше 40% общероссийского объема). На втором месте — Санкт-Петербург, где зарегистрировано 3 тыс. дорогих авто, их собственники платят налоги на 453 млн. Третье место у Московской области, где при наличии 2,7 тыс. дорогих машин собственники платят 387 млн налога.