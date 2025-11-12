Минфин: мы пытаемся «собрать доходы отовсюду, откуда можем»

Власти активно ищут дополнительные источники доходов и пересматривают налоговые льготы, но нулевой НДС для IT-компаний решили не отменять.

Первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова заявила, что сейчас задача Минфина — собрать дополнительные доходы, причем собрать отовсюду. Поэтому власти активно начали пересматривать налоговые льготы.

Несмотря на это, инициативу об отмене нулевого НДС при покупке отечественного софта отложили бессрочно.

«Она пока отложена бессрочно. Наша задача же собрать дополнительные доходы. И, конечно, мы пытаемся как Минфин — и на площадке Правительства это активно обсуждаем — собрать доходы отовсюду, откуда можем, и конечно, любые льготы у нас всегда вызывают вопросы, особенно введенные много лет назад», — сказала Ирина Окладникова.

Также она добавила, что результаты, которые IT-компании покажут в случае отмены льготы, заставили Минфин передумать и отказаться от отмены нулевого НДС.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в поправках ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 годы будет сохранена льгота при покупке российского программного обеспечения.