Минфин хочет исключить ОАЭ из «черного списка» офшоров уже с 1 января 2026 года

Между РФ и ОАЭ будет действовать обновленное соглашение об избежании двойного налогообложения, поэтому страну исключат из списка офшорных зон.

На портале проектов нормативных правовых актов появился документ от Минфина, в котором предлагают с 1 января 2026 года исключить ОАЭ из списка офшоров.

С этой даты будет действовать межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения от 17 февраля 2025 года. Документ вступил в силу 18 июля.

Соглашение предполагает, что все резиденты РФ и ОАЭ будут платить налог с дивидендов, процентов и роялти у источника в размере не больше 10%.

В ОАЭ провели налоговую реформу и установили ставку корпоративного налога в размере 9%.

Недавно мы писали, что Минфин планирует ужесточить применение налоговых льгот контролируемыми иностранными компаниями (КИК). Появится еще одно условие — организации должны быть зарегистрированы в странах, где ставка корпоративного налога не меньше 15%.